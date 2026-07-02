Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün getirdiği diplomatik ve uyumlu enerjiler, ortak finansal kaynaklar, borçlar veya paylaşılan bütçeler alanında sana büyük bir rahatlama sunuyor. Kredi yapılandırması, burs görüşmesi veya eşin/ailenin maddi konularıyla ilgili yaşanan bir gerilimi, son derece ılımlı, tatlı ve estetik bir dille çözüme kavuşturacaksın.

Bununla birlikte, iyimserliğin seni ele geçirmesine izin vererek kredi kartı limitlerini zorlamaktan veya ileride ödemekte zorlanacağın abartılı bir yatırıma girmekten kaçınmalısın. Kendi burcunda devam eden Merkür retrosu, geçmişte yaptığın mali hataları hatırlatarak seni güvenli limanlarda kalmaya davet ediyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle aranızdaki görünmez krizleri nezaketle aşmayı başarıyorsun. Maddi veya manevi sorunları yumuşak bir dille paylaşmak aranızdaki güveni sarsılmaz kılacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, gizemli ama bir o kadar da zarif tavırları olan biriyle şifreli, yoğun ve çekici bir iletişim başlıyor. Tutku ve nezaket aynı potada eriyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…