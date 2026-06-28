Sevgili Yengeç, bugün Merkür durağan konumda seyrederken, dikkatini başkalarına şefkat göstermekten ziyade kendi kişisel imajına, dış görünüşüne ve kimliğine çeviriyorsun. Saç şeklini değiştirmek, gardırobunda yenilik yapmak veya kendini dış dünyaya nasıl yansıttığını sorgulamak isteyeceksin. Bireyselliğin ön plana çıkıyor.

Kendi kimliğine yatırım yaptığında, içindeki öz güvenin nasıl parladığını göreceksin. Başkalarının seni nasıl gördüğünü umursamak yerine, aynaya baktığında kendini nasıl hissettiğine odaklanmak yaşam enerjini tazeleyerek haftaya cesur bir başlangıç yapmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen ilişkide kendi sınırlarını ve bireysel isteklerini net bir şekilde ortaya koyuyorsun. Kendi ayakların üzerinde duran bu bağımsız tavrın, partnerinin sana olan hayranlığını artıracak. Bekar bir Yengeç burcu isen kendine duyduğun bu yeni sevgi ve öz güven, girdiğin her ortamda dikkat çekmeni sağlıyor. Işıltınla insanları büyülüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...