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Yengeç Burcu right-white
29 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Haziran Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Merkür durağan konumda seyrederken, dikkatini başkalarına şefkat göstermekten ziyade kendi kişisel imajına, dış görünüşüne ve kimliğine çeviriyorsun. Saç şeklini değiştirmek, gardırobunda yenilik yapmak veya kendini dış dünyaya nasıl yansıttığını sorgulamak isteyeceksin. Bireyselliğin ön plana çıkıyor.

Kendi kimliğine yatırım yaptığında, içindeki öz güvenin nasıl parladığını göreceksin. Başkalarının seni nasıl gördüğünü umursamak yerine, aynaya baktığında kendini nasıl hissettiğine odaklanmak yaşam enerjini tazeleyerek haftaya cesur bir başlangıç yapmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen ilişkide kendi sınırlarını ve bireysel isteklerini net bir şekilde ortaya koyuyorsun. Kendi ayakların üzerinde duran bu bağımsız tavrın, partnerinin sana olan hayranlığını artıracak. Bekar bir Yengeç burcu isen kendine duyduğun bu yeni sevgi ve öz güven, girdiğin her ortamda dikkat çekmeni sağlıyor. Işıltınla insanları büyülüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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