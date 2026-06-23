Sevgili Yengeç, bugün Venüs ve Satürn arasındaki üçgen açı, ofiste duygusallığı bir kenara bırakıp son derece soğuk ve mantıklı kararlar almanı sağlıyor. Şirket için verimsiz olan bir çalışanın işine son verebilir veya sana zarar veren bir projeden tek taraflı olarak, soğukkanlılıkla çekilebilirsin. Kesip atma gücün zirvede.

İş yerinde kurduğun bu katı sınırlar, aslında sana çok daha saygın ve kazançlı bir kapı aralıyor. Kendi çıkarlarını merkeze alarak gösterdiğin bu profesyonellik, mesai bitiminde sana büyük bir şirketten çok resmi ve yüksek maaşlı yeni bir iş teklifi getirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, aşkı romantizm olarak değil, bir hayat ortaklığı olarak değerlendirdiğin bir gün. Partnerinle evlilik sözleşmesi, kredi planlaması veya çok net sınırlar üzerine yapacağınız konuşma, ilişkinizin yasal ve resmi zeminini güçlendirecek. Bekar bir Yengeç burcu isen, şefkat arayışını bir kenara bırakıyorsun. Kariyeri sağlam, kuralları olan ve sana sadece sevgi değil, sosyal bir statü de vadeden ciddi bir profille resmi bir tanışma gerçekleştireceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...