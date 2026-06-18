Sevgili Yengeç, bugün Chiron'un Boğa burcundaki hareketi, ofiste takım çalışmasının getirdiği sağlam güveni tatmanı sağlıyor. Tek başına zorlandığın bir işin altından, bir meslektaşının sana uzattığı pratik ve somut bir yardım eliyle kalkacaksın. Başkalarının deneyimlerine güvenmenin sana zayıflık değil, harika bir zaman kazandırdığını keşfediyorsun.

Mesaiyi tam saatinde bitirip ofisten çıkarken hissettiğin bu hafiflik, öz değerini yükseltiyor. Cuma akşamını başkalarının dertlerini dinleyerek değil, güvendiğin birkaç dostunla son derece keyifli, bol kahkahalı ve iyi yemeklerin olduğu bir masada geçirerek ruhunu besleyeceksin.

Peki ya aşk? Sınırlarını çizmeyi ve destek almayı öğrendiğin bugün, ilişkinde partnerinle arandaki dengesiz fedakarlıkları sonlandırıyor. Chiron'un Boğa burcundaki şifasıyla kendi ihtiyaçlarını açıkça dile getirmen, partnerinin sana çok daha fazla saygı duymasını sağlayacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, sürekli senin enerjini emen kişileri engelleyip arkadaş çevren vasıtasıyla tanışacağın, hayatı düzene girmiş ve sana güven veren bağımsız bir profile şans vereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...