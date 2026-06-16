Sevgili Yengeç, bugün Venüs ve Neptün arasındaki üçgen açı, ofiste aniden patlak veren bir panik havasını tek başına dindirmeni sağlıyor. Yöneticinin veya bir iş arkadaşının yaşadığı yoğun stresi, senin şefkatli ve sakinleştirici enerjin adeta bir sünger gibi emerek ortamı yatıştıracak. Ekibin duygusal çapası oluyorsun.

İş yerinde insanların duygusal yükünü taşımak, mesai sonrasında sana kendi kabuğuna çekilme ve arınma ihtiyacı verecek. Çarşamba akşamını dışarıda geçirmek yerine, evinde mumları yakıp ılık bir banyoya girmek veya sadece sessizliğin içinde dinlenmek ruhundaki tüm ofis elektriğini temizleyecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin senin bu arınma ihtiyacını fark edip sana huzurlu bir ortam hazırlaması, şefkat dolu bir akşamın kapılarını aralayacak. Sana sadece dinlenmen için alan açması, ona olan aşkını katlayacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, bugün gürültülü ortamlardan uzak dururken, senin dingin ve şifacı auranı fark eden çok naif biriyle zarif bir göz teması veya yardımseverlik üzerinden ruhsal bir bağ kurabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...