Sevgili Yengeç, bugün Venüs Aslan burcuna yerleşirken, bütçeni sarsacak estetik harcamalar yapma eğilimindesin. Vitrinde gördüğün pahalı bir eşyayı anlık bir hevesle satın alıp akşam saatlerinde ufak bir pişmanlık yaşayabilirsin. Kendini şımartmak güzeldir ama harcamalarda ölçüyü kaçırmamalısın.

Günün geri kalanında maddi konularda bir düzenleme yapma ihtiyacı duyacaksın. Evinin bütçesini hesaplamak, gereksiz abonelikleri iptal etmek sana finansal bir güven verecek. Sahip olduğun eşyaların kıymetini bilerek, onları yenilemek yerine temizleyip düzenlemek de ruhuna iyi gelebilir.

Peki ya aşk? Partnerinle aranda bütçe planlaması yüzünden ufak bir anlaşmazlık yaşanabilir. Gereksiz masraflar üzerine yapılan sitemler kısa süreli bir kırgınlık yaratsa da konuyu tatlıya bağlamak zor olmayacak. Bekarsan, kalabalık bir alışveriş merkezinde veya sokakta eski bir partnerinle göz göze gelip ona karşı artık hiçbir şey hissetmediğini fark ederek büyük bir aydınlanma yaşıyorsun. Özgürlük hissi harika. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...