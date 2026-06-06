Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün karanlıkları aydınlatan dönüşüm enerjisi, iç dünyandaki en derin korkularla ve krizlerle seni göz göze getiriyor. Finansal güvensizliklerin, kaybetme korkun veya insanlara duyduğun şüpheler bugün zirveye çıkabilir. Ancak bu kriz, aslında korkulardan sonsuza dek kurtulman için evrenin sana sunduğu şifa fırsatıdır.

Başkalarıyla paylaştığın kaynaklar, miras, borçlar veya ortak yatırımlarda gizli kalmış tüm detaylar açığa çıkıyor. Senin hakkın olanı senden esirgeyen veya maddi olarak seni manipüle etmeye çalışan kişilerden uzaklaşma vakti. Kendi küllerinden yepyeni, çok daha korkusuz ve güçlü bir Yengeç olarak doğuyorsun.

Peki ya aşk? İkili ilişkinde kıskançlık, güven testi ve derin bir aidiyet sorgulaması ön plana çıkıyor. Yani, partnerinle arandaki şüpheleri açıkça konuşup ruhlarınızı tamamen çırılçıplak bıraktığınızda, korkutucu krizin yerini ömürlük bir güven alacaktır. Bekarsan, sana sadece sıradan bir sevgi değil, ruhunu tamamen teslim etmeni isteyecek kadar yoğun, karanlık ama bir o kadar da manyetik bir tutkuyla gelen biriyle yolların kesişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...