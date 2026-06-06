Sevgili Yengeç, bugün beraberliğinde hiçbir yüzeyselliğe tahammülün yok. Partnerinle arandaki bağı sadece romantizmle değil, tamamen ruhsal bir kaynaşmayla ve sonsuz bir dürüstlükle test ediyorsun. Korkularını, kaygılarını ve geçmiş yaralarını birbirinize itiraf ettiğiniz savunmasız an, ilişkinizi bir daha asla yıkılamayacak bir kaleye dönüştürecektir.

Ama bekarsan, bugün flörtleşmek sana göre değil; sen doğrudan ruha nüfuz eden kader bağını arıyorsun. Bakışlarıyla içini okuyan, gizemli ve senin derin şefkatine karşılık son derece korumacı, yoğun bir tutku sunan özel kişiyle aranda, mantığın tamamen devre dışı kaldığı sarsıcı bir elektriklenme yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...