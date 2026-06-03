Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Neptün'ün o buğulu enerjisi, eğer aranızda fiziksel veya ruhsal bir mesafe varsa partnerinle iletişimini oldukça zorlaştırabilir. Mesajlaşırken onun ses tonunu duymadığın için kurduğu cümleleri tamamen yanlış anlayıp derin bir melankoliye kapılabilirsin. Varsayımlar yerine doğrudan arayıp sesini duymak tüm şüpheleri silecektir.

Ama bekarsan, imkansızın ve ulaşılmazlığın cazibesine kapılma riskin çok yüksek. Aranızda dağlar olan, yasal veya kültürel engeller bulunan birine adeta bir film karakteriymiş gibi aşık olma fantezisi, seni gerçek ve ulaşılabilir aşklardan uzaklaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...