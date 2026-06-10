Sevgili Yengeç, bugün Ay Boğa burcundayken, duygusal dalgalanmaların yerini inanılmaz bir mantık ve ayakları yere basan bir güven hissi alıyor. Dostlarından, sosyal çevrenden veya dahil olduğun ekiplerden göreceğin sağlam destek, sırtını rahatça arkaya yaslamanı sağlayacak. Bugün hayat sana sürprizler değil, tam da aradığın istikrarı sunuyor.

Gelecek planlarında uçuk kaçık hayaller yerine, tamamen somut ve hesaplanmış adımlar atıyorsun. Arkadaşlarınla yapacağın bir toplantı veya gireceğin sosyal bir ortam, sana hem manevi olarak kendini güvende hissettirecek hem de önündeki uzun vadeli yolda çok sağlam bir referans olacaktır. Aidiyet duygun sosyal hayatında şifalanıyor.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde öyle mum ışığında romantizm falan değil; partnerinle market alışverişine çıktığın, evin eksiklerini tamamladığın veya beraber yemek pişirdiğin o son derece sıradan, rutin ama bir o kadar da huzurlu bir gün. Bazen sıradanlık en büyük nimettir. Bekarsan, bugün flörtleşmek veya yeni birine kendini beğendirmek için hiç enerjin yok. Aşka dair tüm defterleri kapatıp, sadece yakın arkadaşlarla kahve içmenin ve bildik güvenli alanın tadını çıkarıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...