Sevgili Yengeç, bugün Ay ile Neptün'ün derin ve sezgisel kavuşumu, ruhsal farkındalığını ve empatini adeta arşa çıkarıyor. Çevrendeki insanların ne hissettiğini, onlar daha tek kelime etmeden gözlerinden anlayacağın sihirli bir gündesin. Merhametin ve anaç yapın sayesinde birinin en karanlık gününü aydınlatan bir fener olacaksın.

Uzaklarda olan sevdiklerinle, belki farklı bir şehirdeki veya ülkedeki tanıdıklarınla çok güçlü, adeta telepatik bir iletişim kurabilirsin. Sen onu düşündüğün anda onun seni araması gibi tatlı eş zamanlılıklar yüzünü güldürecek. Hayatın sadece fiziksel dünyadan ibaret olmadığını, evrenin görünmez bağlarla nasıl örüldüğünü iliklerine kadar hissedeceksin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde ruhsal bağların sınırları aştığı bir güne başlıyoruz. Eğer partnerinle aranızda mesafeler varsa, bu uzaklık bugün size acı değil, çok derin bir romantizm ve özlem dolu, uzun bir telefon görüşmesi getirecektir. Bekarsan, uzak bir coğrafyadan, bir seyahatten veya tamamen dijital bir ortamdan tanıdığın; hayata senin kadar derin bakan ve ruhuna şefkatle dokunan biriyle çok ruhani, tatlı bir iletişim başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...