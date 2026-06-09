Sevgili Yengeç, bugün partnerinle yan yana olamasan bile aranızdaki kopmaz ruhsal bağı hissedebilirsin. İş seyahati veya günlük zorunluluklar yüzünden ayrı geçirdiğiniz bugün, atacağın duygu yüklü, belki biraz da edebi bir mesajla bambaşka bir romantizme dönüşecek. Bugün çok daha net bir şekilde anlayacağın üzere, kalpler bir oldukça mesafeler sadece teferruattır.

Ama bekarsan, etrafındaki sığ ilişkilerden çok sıkılmış olmalısın. Neyse ki bugün sosyal medyada aynı felsefi alıntıya yorum yaptığın, belki de bir kitap/film grubunda tanıştığın çok derin ve empatik karakterle aranda kelimelere sığmayan, hem masum hem de ruhsal bir tanışma yaşanabilir. Kalbinin kapıları şefkate açılıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...