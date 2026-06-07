Sevgili Yengeç, bugün beraberliğinde 'zor günde yanımda mısın?' testinden geçilemeyebilirsin. Senin duygusal olarak çöktüğün, desteğe ihtiyaç duyduğun bir anda partnerinin duyarsız kalması veya konuyu küçümsemesi kalbinde tamiri zor bir kırgınlık yaratacaktır. Sevginin sadece iyi günlerde var olduğunu görmek aşka bakış açını değiştirebilir.

Ama bekarsan, nostaljinin hipnoz edici gücüne kapılmamalısın. Zira sana geçmişte büyük acılar yaşatan kişinin aniden gönderdiği 'özledim' mesajı seni şaşırtabilir. Eski defterleri açmak sadece aynı acıları tekrar yaşamaktır; o mesajı silip kendi değerine sahip çıkmanın ve onun yüzüne kapıları kapatarak özgürleşmenin tam vakti. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...