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Yengeç Burcu right-white
8 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Haziran Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün yaşadığın stres doğrudan kalp ritmine ve kan basıncına etki edebilir. Ani öfke patlamaları yüzünden tansiyon dalgalanmaları yaşayabileceğin için gün içinde nabzını yavaşlatacak molalar vermelisin.

Tam da bu noktada nefes egzersizleri, kısa molalar ya da arkadaşlarla hoş bir sohbet sana iyi gelecektir. Sosyal hayatın pozitif enerjisinin neşeni yerine getirmesine ve sana şifa olmasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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