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Yengeç Burcu right-white
11 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Haziran Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugünün enerjisi bedeninin ihtiyaçlarını çok doğru okuyabildiğin, fiziksel olarak oldukça istikrarlı ve güvenli bir tablo çiziyor. Sindirim sistemini yormayan, ev yapımı ve besleyici gıdalarla mideni rahatlattığında enerjinin tüm güne eşit yayıldığını göreceksin.

Tam da bu yüzden bedeninde hissettiğin bu dengeli durumu daha da kalıcı kılmaya odaklanmalısın. Ancak bunun için ağır sporlara girmek yerine, doğayla bütünleşeceğin topraklanma egzersizlerine yönelmelisin. Mümkünse çıplak ayakla toprağa basmak veya evdeki bitkilerinle ilgilenmek, bedenindeki fazla statik elektriği alarak ruhsal güvenliğini fiziksel bir kalkanla taçlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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