Sevgili Yengeç, bugün ilişkinde maddi konuları romantizmin önüne koymamaya çalışmalısın. Alınacak bir eşya üzerinden yapılan eleştiriler, partnerinin kendini yetersiz hissetmesine sebep olabilir. Meseleyi uzatmadan, elindeki imkanlarla mutlu olmaya odaklanmak aşkı da tutkuyu da koruyacaktır.

Ama bekarsan, geçmişin hayaletleriyle yüzleşip onları bütünüyle gömüyorsun. Eskiden canını yakan insanların tesadüfen karşına çıkması sende sadece bir tebessüm yaratıyor. Artık geriye değil, sadece kendi değerini anlayan sağlam adımlara odaklandığını kendine kanıtlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...