Sevgili Yengeç, bugün partnerine karşı 'Ben çok değerliyim' duruşunu öylesine güçlü yansıtıyorsun ki, o da bu cuma gecesini senin için unutulmaz kılmak isteyecek. Ucuz jestler yerine, sana kendini özel ve şık hissettirecek lüks akşam yemeği planı veya gösterişli sürpriz, aranızdaki tutkuyu yeniden alevlendirecek. Ona yeniden aşık olmak üzeresin!

Ama bekarsan, standartlarını arşa çıkardığın ve taviz vermediğin bir cuma olacak. Seni sıradan bir kafeye çağıran değil, cömertliğiyle göz dolduran, sana 'işte benim hayatım' dedirtecek kendini açık eden kişi radarına girecek. Öz değerini yüksek tuttuğun için, evren de sana senin değerinde bir aşkı sunuyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...