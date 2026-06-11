Sevgili Yengeç, bugün Venüs'ün enerjisi, finansal ve öz değer evinde lüks bir parıltı yaratıyor. Her zaman tutumlu veya korumacı olan yapın, bugün 'Ben en iyisini hak ediyorum' diyerek şahlanıyor. Kendi değerinin farkındasın ve bu değeri kendine şık bir cuma hediyesi alarak, kendini şımartarak kutlayacaksın.

Maddi konularda da parlak ve enerjik bir gün olacak. Eline geçecek sürpriz bir para, alacağın bir prim veya yeteneklerinden elde edeceğin gösterişli kazanç, hafta sonuna girerken bütçeni dolduruyor. Kaliteyi ucuza getirmekle uğraşmayıp doğrudan prestijli olana yönelmek ruhuna harika bir öz güven aşılayacak.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde değer görme ihtiyacının ve şımartılma arzunun tavan yaptığı bir güne başlıyorsun. Partnerinin sana sunacağı kaliteli bir cuma sürprizi veya maddi değeri yüksek şık bir hediye, ona olan aşkını alevlendirecektir. Bekarsan, sana sıradan tekliflerle gelenleri anında eliyorsun. Kaliteden anlayan, cömertliğini sakınmayan ve seni gerçekten değerli hissettirecek güçlü bir karakterle, prestijli bir mekanda şık bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...