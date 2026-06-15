Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı, ofis bütçesinde veya uzun süredir bekleyen bir projede sürpriz bir finansal onay getiriyor. Haftalardır ödenek çıkmadığı için duraksayan iş, yöneticinden gelen 'bütçe onaylandı' mailiyle aniden hız kazanacak. Kurumsal bir kısıtlamanın ortadan kalkmasıyla rahat bir nefes alıyorsun.

Bu maddi esneklik, projeyi baştan aşağı yeniden şekillendirip çok daha kaliteli bir iş ortaya koyman için sana harika bir manevra alanı sunuyor. Kaynakları akılcı bir şekilde dağıtarak, ofisteki liderlik ve organizasyon becerilerini ön plana çıkarıyorsun.

Peki ya aşk? Bu güzel haberin getirdiği neşe ve Uranüs altmışlık açısının desteğini de arkana alarak mesai bitiminde partnerine sürpriz bir 'kutlama yemeği' ısmarlamak isteyeceksin. Birlikte kadeh tokuşturup güzel gelişmeleri paylaşmak, ilişkinize harika bir pozitif enerji pompalayacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, iş çıkışı kendini şımartmak için gittiğin güzel mekanda, yan masada oturan kişiyle göz göze gelip yüzünü güldüren çok zarif ve spontane bir etkileşim yaşayabilirsin. Tabii buna aşk demek doğru olmaz, bu aradığın heyecanın ta kendisi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...