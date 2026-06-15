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Yengeç Burcu right-white
16 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Haziran Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı altında seni saran stres, omuzlarını farkında olmadan boynuna doğru çekmen ensende ve trapez kaslarında ufak bir sertleşmeye yol açabilir.

Kaslarındaki bu fiziksel kilitlenmeyi açmak için masa başında ara ara omuzlarını geriye doğru çevirip, boynunu nazikçe sağa ve sola esnetmeyi unutmamalısın. Duruşunu düzelterek omuzlarındaki görünmez yükü atmak, masa başı çalışmalarının boyun bölgende yarattığı gerginliği hızla hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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