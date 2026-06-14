Sevgili Yengeç, İkizler Yeni Ayı sana ofiste bir dedektif rolü biçiyor. Departman bütçesinde veya ortak bir dosyada arka planda çalışan bir iş arkadaşının yaptığı kritik bir hatayı, belki de bir usulsüzlüğü şans eseri fark ediyorsun. Bu gerçeği yöneticilere sunup sunmamak arasında etik bir ikilem yaşayacağın, içsel bir pazartesi seni bekliyor.

Eve döndüğünde bu sırrı taşımanın ağırlığı, seni gereksiz eşyalardan kurtulma hissine itecek. Evdeki kullanılmayan abonelikleri iptal etmek, cüzdanındaki eski fişleri çöpe atmak ve hayatındaki gereksiz kalabalıklardan arınmak, ruhundaki adalet arayışının fiziksel bir dışavurumu olacak.

Aşkta ise hasır altı edilen konular patlak veriyor. İlişkinde uzun zamandır aynı evi paylaşan iki ev arkadaşına döndüğünüzü fark edip akşam yemeğinde o zorlu 'biz nereye gidiyoruz?' konuşmasını başlatıyorsun. Yüzleşmek acıtsa da, bu dürüstlük ilişkinin kaderini belirleyecek. Bekarsan, sır tutabilen ve hayatındaki krizleri sessizce yönetebilen, sana akıl hocalığı yapan olgun bir iş bağlantınla aranda sınırları aşan derin bir zihinsel çekim filizleniyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...