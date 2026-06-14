Sevgili Yengeç, bugün İkizler Yeni Ayı'nın ifade yeteneğini güçlendiren rüzgarıyla, başlattığın bir konuşma, partnerinin savunmaya geçmesine neden olabilir. Oysa senin amacın suçlamak değil, sadece kaybolan tutkuyu geri getirmek. İkinizin de hatalarını kabul edeceği bu dürüst diyalog, şefkatli bir sarılmayla son bulacak.

Bekar bir Yengeç burcu isen, gizli tuttuğun iletişim, pazartesi mesaisi boyunca bakışmalara ve şifreli e-postalara dönüşüyor. Yasak veya gizli olanın cazibesi, rasyonel zihnini zorlasa da bu gizemin tadını çıkarmaktan kendini alamıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...