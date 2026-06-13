Sevgili Yengeç, bugün ilişkinde zorluklar karşısında partnerinle omuz omuza vermek, aranızdaki bağı harika bir takım çalışmasına dönüştürüyor. Senin zorlandığın bir konuyu onun farklı bir bakış açısıyla çözmesi, ona olan saygını ve sevgini perçinleyecek.

Ama bekarsan, sürekli kendi dertlerini anlatan ve senden sadece duygusal destek bekleyen insanlardan hızla uzaklaşıyorsun. Bugün sana mantığıyla hitap eden, çözüm üreten ve sınırlarını bilen insanlara şans verme kararı alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...