Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin getirdiği şifalı enerjiyle, partnerinle birbirinize adeta sığınak oluyorsunuz. Sözcüklere gerek kalmadan, sadece onun dizine başını koyarak geçireceğin bir saat, aranızdaki tüm dünyevi yorgunlukları silip süpürecek.

Eğer bekar bir Yengeç burcu isen, seni yoran ve sürekli ilgi bekleyen flörtlere bugün kapın tamamen kapalı. Senin sakin aurana saygı duyan, kendi iç huzurunu bulmuş ve yanında sessizce oturmaktan bile keyif alacağın olgun karaktere kalbini aralıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...