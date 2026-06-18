Sevgili Koç, bugün Chiron Boğa burcunda ilerlerken iş hayatında kendi maddi değerini çok daha net hissettiğin bir cuma gününe uyanıyorsun. Hafta içindeki krizlerin ardından, masana gelen yeni bir projede veya sözleşmede primini taviz vermeden savunacaksın. Beklediğin finansal takdiri nihayet kârlı bir anlaşmayla somutlaştırıyorsun.

Mesai saatleri içinde elde ettiğin bu somut başarı, hafta sonuna girerken sana fiziksel bir rahatlama ihtiyacı veriyor. Ajandanı erkenden kapatıp cuma akşamını bedensel konforuna; kaliteli ve gösterişten uzak, lezzetli bir yemeğe ayırarak haftanın yorgunluğunu toprakla buluşturacaksın.

Peki ya aşk? Chiron'un Boğa burcundaki şifalı enerjisi, partnerinle aranda huzurlu ve güven veren bir akşamın zeminini hazırlıyor. Sözlere ihtiyaç duymadan, sadece yan yana oturup kaliteli bir filmin tadını çıkarmak ilişkini adeta dinlendirecek. Bekar bir Koç burcu isen, bitmek bilmeyen heyecanlar aramak yerine bugün sana dinginlik, stabilite ve manevi güvenlik vadeden ağırbaşlı bir karaktere doğru çok doğal bir çekim hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...