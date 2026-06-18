Sevgili Koç, bugün partnerine karşı hiçbir savunma mekanizmasına ihtiyaç duymuyorsun. Chiron'un Boğa burcundaki konumu sana kendi öz değerini hatırlattığı için, sürekli ilgi beklemek yerine anın ve sahip olduğun konforun tadını çıkarmak aşkı olgun bir seviyeye taşıyor. Onunla anın tadını çıkar!

Bekar bir Koç burcu isen, bugün flört dünyasının yorucu taktiklerinden uzaklaşıyorsun. Sana ne istediğini net bir şekilde söyleyen, sözü eylemiyle bir olan ve ayakları yere sağlam basan biriyle çok dürüst bir iletişime adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...