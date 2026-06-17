Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, ofisteki korumacı ve duygusal tavrını buz gibi bir mantığa çeviriyor. Sürekli sorun çıkaran bir tedarikçiyle olan sözleşmeyi iptal etmek veya verimsiz bir iş birliğini tek kalemde bitirmek için masaya oturacaksın. Duyguları işin içine karıştırmadan, şirketinin çıkarlarını koruyan acımasız ama çok doğru bir adım atıyorsun.

Profesyonel hayatındaki bu sınır çizen, net tavır, mesai bitiminde kişisel yatırımlarına ve bütçene de yansıyor. Kullanmadığın ancak 'belki lazım olur' diyerek ödediğin abonelikleri, sana fayda sağlamayan finansal yükleri hiç acımadan iptal ederek kendi bütçende büyük bir temizliğe girişeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bugün partnerinle arandaki duygusal bağımlılık kalıplarını kırıyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, ilişkide seni yoran ve sürekli fedakarlık yapmanı gerektiren ufak detayları açıkça masaya yatırıp sınırlarını çok net bir şekilde çizmene yardımcı olacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, flört evresinde sana güvensizlik veren, 'red flag' olarak gördüğün hiçbir hareketi bugün tolere etmiyorsun. Gelişigüzel bahanelerle gelenleri anında hayatından silip sadece dürüst olanlara şans veriyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...