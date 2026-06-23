Sevgili Yengeç, partnerinle ilişkinin hukuki ve maddi sınırlarını netleştirmek sana çok daha güvenli bir alan yaratıyor. Belirsizlikleri resmiyete dökerek halletmek, aranızdaki saygıyı sarsılmaz bir boyuta taşıyacak.

Bekar bir Yengeç burcu isen, duygusal dramalar yaşatan insanları radarına bile almıyorsun. Niyetini ilk günden açıkça belli eden, ciddi düşünen ve hayatını düzene sokmuş karakterle kuracağın iletişim, seni uzun vadeli ve güvenli bir limana götürüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...