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Yengeç Burcu right-white
22 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 22 Haziran Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay ile Mars üçgeni sana muazzam bir cesaret ve hız kazandırıyor. Cuma gününden sarkan, herkesin yapmaktan kaçındığı can sıkıcı dosyayı sabahın ilk saatlerinde şimşek hızıyla bitirip yöneticinin masasına koyacaksın. Problemleri ertelemek yerine üzerine giderek yok etmen herkesi şaşkına çevirecek.

Haftaya bu kadar atak ve cesur bir giriş yapmak, zihnindeki tüm pazartesi ağırlığını kaldırıp atıyor. Bekleyen işleri saatler içinde erittiğinde hissedeceğin büyük hafiflik, günün geri kalanını kendi kişisel hedeflerine veya hobilerine ayırmana olanak tanıyacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bugün günün yorgunluğunu atmak için akşam saatlerinde partnerinle son derece spontane, hızlı ve dışa dönük bir plan yapıyorsunuz. Aniden bir konsere veya yürüyüşe gitmek ilişkine harika bir tempo katacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, bugün beklemediğin bir anda, hoşlandığın kişiye veya yeni tanıştığın birine karşı çok cesur bir adım atıyorsun. İlk mesajı atan sen olacaksın ve bu cesaretin harika bir flört başlatacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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