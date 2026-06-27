Sevgili Yengeç, bugün Mars İkizler burcuna geçerek senin bilinçaltı ve sırlar evini hareketlendiriyor. Eskiden kalma bir defteri karıştırırken, telefonunda eski mesajları silerken veya sadece yalnız başına bir şeyler okurken, uzun zamandır kafanı kurcalayan bir olayın asıl içyüzünü aniden çözeceksin. Bulmacanın eksik parçası yerine oturuyor.

Bir sırrı veya gerçeği sadece kendi içsel araştırmanla keşfetmek, seni zihinsel bir yükten kurtaracak. Yüzleştiğin bu bilgi karşısında tepki vermek yerine, onu sessizce kabullenip stratejini baştan çizeceksin. Bilgi, senin en sessiz ama en güçlü kalkanın oluyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle aranızdaki kelimelere dökülmeyen duyguları, rüyalar veya sezgiler aracılığıyla net bir şekilde anladığın telepatik bir gün yaşıyorsun. Şefkat sessizlikte büyüyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, ilgilendiğin kişinin sosyal medya hesaplarında veya geçmişinde yakaladığın küçük bir detay, onun sana uygun olmadığını fark etmeni sağlayacak. Kendini yormadan sessizce uzaklaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...