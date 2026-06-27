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Yengeç Burcu right-white
28 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 28 Haziran Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars İkizler burcuna geçerek senin bilinçaltı ve sırlar evini hareketlendiriyor. Eskiden kalma bir defteri karıştırırken, telefonunda eski mesajları silerken veya sadece yalnız başına bir şeyler okurken, uzun zamandır kafanı kurcalayan bir olayın asıl içyüzünü aniden çözeceksin. Bulmacanın eksik parçası yerine oturuyor.

Bir sırrı veya gerçeği sadece kendi içsel araştırmanla keşfetmek, seni zihinsel bir yükten kurtaracak. Yüzleştiğin bu bilgi karşısında tepki vermek yerine, onu sessizce kabullenip stratejini baştan çizeceksin. Bilgi, senin en sessiz ama en güçlü kalkanın oluyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle aranızdaki kelimelere dökülmeyen duyguları, rüyalar veya sezgiler aracılığıyla net bir şekilde anladığın telepatik bir gün yaşıyorsun. Şefkat sessizlikte büyüyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, ilgilendiğin kişinin sosyal medya hesaplarında veya geçmişinde yakaladığın küçük bir detay, onun sana uygun olmadığını fark etmeni sağlayacak. Kendini yormadan sessizce uzaklaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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