Sevgili Yengeç, bugün Güneş Neptün karesi, kendi yeteneklerini hafife aldığın içsel yanılgıyı nihayet kırmanı sağlıyor. Uzun süredir ertelediğin bir başvuru, satmayı düşündüğün bir el emeği veya göstermekten çekindiğin bir yeteneğin için bugün cesaretle adım atacaksın. 'Yeterince iyi değilim' yanılgısından uyanıyorsun.

Kendi potansiyelini kabul edip vitrine çıkardığında, çevrenden gelecek destekleyici yorumlar seni çok mutlu edecek. Değerini dışarıda aramak yerine içindeki cevheri kucakladığın bu süreç, yaşam enerjini muazzam bir şekilde artırıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen partnerine karşı güvensizlik hissettiğin anlarda aslında sorunun kendi öz güveninden kaynaklandığını fark ediyorsun. Kendini sevdiğinde, partnerinin de sana olan hayranlığının arttığını göreceksin. Bekar bir Yengeç burcu isen kendini olduğun gibi ortaya koyduğun bu doğal halin, maske takmayan ve sadeliği seven harika bir karakterin dikkatini çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...