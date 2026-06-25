Sevgili Yengeç, partnerinle arandaki şefkat bağını kendi öz güveninle besliyorsun. İlişkide sürekli onay bekleme ihtiyacını geride bıraktığında, sevginin çok daha sağlıklı, özgür ve neşeli bir boyuta ulaştığını hissedeceksin.

Bekar bir Yengeç burcu isen çekingenliği bir kenara bırakıp kendi tarzını gururla sergiliyorsun. Senin bu doğal ve kırılgan ama bir o kadar da güçlü duruşun, ruhuna dokunmayı bilen ince ruhlu biriyle çok zarif bir tanışmaya vesile oluyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...