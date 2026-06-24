Sevgili Yengeç, partnerinle ilişkinde kendi alanını koruma çaban, uzun vadede ilişkini daha sağlıklı bir zemine oturtuyor. Bireyselliğine saygı duyulduğunu hissetmek, aranızdaki sevgiyi ve anlayışı güçlendirecek.

Bekar bir Yengeç burcu isen, duygusal manipülasyonlara kapını kapatıyorsun. Seni yoran insanları geride bıraktığında, kalbinde gerçek, dengeli ve huzur veren bir aşka yer açtığını derinden hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...