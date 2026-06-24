Sevgili Yengeç, bugün Venüs Uranüs karesi, hayatındaki rutin sorumluluklarda sana isyankar bir enerji veriyor. Sürekli başkalarının ihtiyaçlarına koşmaktan veya ev içindeki bitmek bilmeyen işlerden yorulduğunu fark edip bugün önceliği kendine vereceksin. Bu küçük başkaldırı, enerjini toparlaman için harika bir fırsat.

Başkalarına 'hayır' diyebilmenin hafifliğini yaşayarak kendine özel bir zaman yaratıyorsun. Kişisel gelişimine, okumaya veya sadece dinlenmeye ayırdığın bu saatler, içsel dengeni yeniden bulmanı sağlayarak seni ruhen çok besleyecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin bugün senin sınırlarına saygı göstermemesi kısa süreli bir gerilime neden olabilir. Kendi alanını savunarak açık bir iletişim kurman, sorunu büyümeden çözecek. Bekar bir Yengeç burcu isen, sana kendini iyi hissettirmeyen, sürekli fedakarlık bekleyen bir flörtü hayatından çıkarıyorsun. Duygusal yüklerden arındığında, kendi başına olmanın ne kadar huzurlu olduğunu fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...