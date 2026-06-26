Sevgili Yengeç, bugün Mars Jüpiter altmışlığı, içsel dünyanda büyük bir cesaret uyanışı yaşatıyor. Uzun zamandır yüzleşmekten kaçtığın bir korkunun üzerine gitmek, seni yoran bir alışkanlığı terk etmek veya ev içinde kendi kişisel alanını savunmak için bugün harika bir adım atacaksın. Duygusal bağlarını kesip atmak yerine dönüştürüyorsun.

Kendi iç huzurunu korumak adına aldığın bu kararlar, ruhunda büyük bir hafifleme yaratıyor. Arka planda sessizce yürüttüğün bu iyileşme süreci, dış dünyayla olan ilişkilerine de çok daha güçlü ve pozitif bir enerjiyle yansıyacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen hassasiyet yaratan konuları iyimser bir yaklaşımla çözüme kavuşturuyorsun. Kendini partnerine açmak ve hatta savunmasız kalmak güvenini artıracak. Bekar bir Yengeç burcu isen geçmişin yaralarını cesaretle sarıp seni anlayan ve iletişimde net adımlar atan dürüst birine kalbini aralayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...