Sevgili Yengeç, partnerinle aynı sessizliği paylaşmak ve birbirinizi yormadan dinlenmek, ilişkideki en büyük iyileştirici güç oluyor. Sürekli konuşmaya gerek duymadan, sadece yan yana kitap okuduğunuz veya dinlendiğiniz bu anlar, ruhsal yoldaşlığınızı zirveye taşıyacak.

Bekar bir Yengeç burcu isen, flörtleşmenin gürültülü yanlarından sıkıldığın bir dönemdesin. Senin iç dünyanı merak eden, sezgileri güçlü ve sana sorular sormaktan ziyade senin ne hissettiğini anlamaya çalışan derin karakterle, kelimesiz ama çok sağlam bir bağ kuruyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…