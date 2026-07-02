Sevgili Yengeç, partnerinle karanlık veya çözülmesi zor konuları masaya yatırırken gösterdiğin o zarif ve estetik tutum, ilişkini her türlü fırtınadan koruyor. Birbirinizi suçlamadan, anlayış ve şefkatle dinlediğiniz bu süreç, sevginizin yıkılmaz bir güven kalesine dönüşmesini sağlayacak.

Bekar bir Yengeç burcu isen, kaba saba insanlardan ve yüzeysel flörtlerden hızla uzaklaşıyorsun. Kriz anlarında bile nezaketini koruyan, duygusal derinliğe sahip ve niyetini gözleriyle belli eden karizmatik bir karakterle, sırların ve tutkunun paylaşıldığı çok derin bir bağ inşa ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…