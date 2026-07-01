Sevgili Yengeç, partnerinle ilişkinizin temelindeki güveni sınayan derin bir yüzleşme yaşayabilirsin. Ancak bu yüzleşme yıkıcı değil, aksine aranızdaki çürük tahtaları ayıklayarak sevginizi çok daha sağlam, şeffaf ve sarsılmaz bir kaleye dönüştürecek. Gerçek şefkat, yaraları birlikte sarmaktır.

Bekar bir Yengeç burcu isen, kimseye yeni bir şans vermek veya tanışmak istemediğin, kendi ruhsal restorasyonuna odaklandığın bir gün. Seni sürekli kurtarıcı rolüne sokan toksik flörtleri hayatından acımasızca engelliyorsun. İçindeki o büyük boşluğu başkasıyla değil, kendi şefkatinle doldurmayı öğrendiğin muazzam bir uyanış yaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…