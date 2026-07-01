article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Temmuz Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
2 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 2 Temmuz Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki Ay Plüton kavuşumu, senin krizler, ortak kaynaklar ve derin psikolojik dönüşüm evinde gerçekleşiyor. Gündeminde bir borç, miras, vergi veya eşinin/ailenin maddi bir sorunu varsa, bugün bu konuyu kökünden çözmek için çok açık ve net bir adım atacaksın. Sorunları ertelemek bitiyor, şimdi adeta cerrahi bir müdahale yapıyorsun.

Maddi veya manevi bir yükten kurtulmak için ödemen gereken bedeli cesaretle ödeyeceksin. Korkularının üzerine gidip o 'kara kutuyu' açtığında, aslında içinde korkulacak hiçbir şey kalmadığını görerek muazzam bir ruhsal hafifleme ve yeniden doğuş yaşayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine karşı en savunmasız olduğun, sakladığın derin bir korkuyu ona açtığın iyileştirici bir gün. Sırları paylaşmak aşkınızı çelik gibi yapacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, sürekli köşeye sıkışmış hissettiğin veya seni aşağı çeken ilişki modellerini bugün beyninde bütünüyle bitiriyor, kalbini kilitliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yengeç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın