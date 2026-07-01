Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki Ay Plüton kavuşumu, senin krizler, ortak kaynaklar ve derin psikolojik dönüşüm evinde gerçekleşiyor. Gündeminde bir borç, miras, vergi veya eşinin/ailenin maddi bir sorunu varsa, bugün bu konuyu kökünden çözmek için çok açık ve net bir adım atacaksın. Sorunları ertelemek bitiyor, şimdi adeta cerrahi bir müdahale yapıyorsun.

Maddi veya manevi bir yükten kurtulmak için ödemen gereken bedeli cesaretle ödeyeceksin. Korkularının üzerine gidip o 'kara kutuyu' açtığında, aslında içinde korkulacak hiçbir şey kalmadığını görerek muazzam bir ruhsal hafifleme ve yeniden doğuş yaşayacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine karşı en savunmasız olduğun, sakladığın derin bir korkuyu ona açtığın iyileştirici bir gün. Sırları paylaşmak aşkınızı çelik gibi yapacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, sürekli köşeye sıkışmış hissettiğin veya seni aşağı çeken ilişki modellerini bugün beyninde bütünüyle bitiriyor, kalbini kilitliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...