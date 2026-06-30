Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki Ay Merkür karşıtlığı, içsel ihtiyaçlarınla sosyal çevrenin beklentileri arasında küçük bir kriz yaratabilir. Bir yandan kendi kozana çekilip sessizce dinlenmek veya ev işlerini halletmek isterken, diğer yandan arkadaşlarından veya dahil olduğun bir gruptan gelen ısrarlı davetler seni sıkıştırabilir.

Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendi sınırlarını nezaketle korumayı öğreniyorsun. Sosyal baskılara boyun eğmeyip kendi ruh sağlığını önceliklendirdiğinde, iç dünyanda hissettiğin o derin huzur paha biçilemez olacak. Hayır demenin özgürleştirici gücünü keşfediyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin arkadaş çevresiyle veya kendi dostlarınla plan yapmak yerine, bu akşam baş başa kalmayı teklif edeceksin. Kalabalıklardan uzaklaşmak ilişkini şifalandıracak. Bekar bir Yengeç burcu isen, kalabalık arkadaş gruplarının çöpçatanlık girişimlerini nazikçe reddediyorsun. Kendi kalbinin sesini dinleyerek, sadece içsel bir bağ kurduğunda ilişkiye adım atmayı seçeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…