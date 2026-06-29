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Yengeç Burcu right-white
30 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? 30 Haziran Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, haziran ayını senin zıt burcunda, tam karşıt evinde gerçekleşen Oğlak Dolunayı ile noktalıyorsun. Bu güçlü gökyüzü olayı, evliliğin, ortaklıkların ve en yakın ikili ilişkilerin konusunda uzun zamandır biriken enerjiyi görünür kılıyor. Sana zarar veren, dengesi bozulmuş bir ilişkiyi veya ortaklığı büyük bir olgunlukla sonlandırma kararı alabilir ya da var olan sağlam bir bağı resmiyete dökmek için sarsılmaz bir adım atabilirsin. Netlik kazanıyorsun.

Aynı anda Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi, maddi ve manevi öz değer alanında muazzam bir genişleme dönemi başlatıyor. İkili ilişkilerde sınırlarını çizdiğin an, kendi değerini fark edecek ve bu öz güven patlamasıyla gelirlerini artırmanın, kendi ayakların üzerinde çok daha ihtişamlı durmanın yollarını keşfedeceksin. Şans, bütçeni ve kalbini aynı anda parlatıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, Oğlak Dolunayı ilişkinin bir testten geçerek çok daha köklü bir yapıya dönüşmesini sağlıyor. Sorumlulukları eşit paylaşma kararı almanız aranızdaki saygıyı artıracak. Bekar bir Yengeç burcu isen, Merkür retrosu senin burcunda başlarken, içsel bir değerlendirme sürecine giriyorsun. Tam da bu noktada eski hataları tekrarlamamak adına, sınırlarına saygı duyan çok olgun ve ciddi bir profile kalbini açacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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