Sevgili Yengeç, partnerinle arandaki dinamikler Dolunay'ın ciddiyetiyle yeniden yazılıyor. İlişkinde kimin ne kadar fedakarlık yaptığını açıkça masaya yatırıp sevgini çok daha adil, dengeli ve huzurlu bir zemine oturtacaksın. Belirsizliklerin bitip 'biz' olma duygusunun sarsılmaz bir hale geldiği çok kıymetli bir akşam yaşayacaksın.

Bekar bir Yengeç burcu isen, Merkür'ün kendi burcundaki gerilemesi seni biraz nostaljik yapabilir, eski sevgililerden duyacağın haberler kalbini anlık olarak titretebilir. Ancak Jüpiter'in öz değer alanındaki ışığı, sana kendi kıymetini hatırlatıyor. Geçmişin gölgelerine sığınmak yerine, değerini bilen, sana saygı ve sadakat vadeden o otoriter ama şefkatli karakterle güvenli bir bağ kurmayı seçeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…