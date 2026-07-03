Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde bir araya gelen Mars ve Uranüs, içindeki o duygusal, anaç ve kırılgan yapıyı çelik gibi bir iradeyle değiştiriyor. Hafta sonu boyunca başkalarının dertlerini dinlemek veya ev içinde fedakarlık yapmak yerine, sadece kendi kariyer hedeflerine, statüne ve somut planlarına odaklanacaksın. Duygusallığı bir kenara bırakıp hayatını bir CEO gibi yönetmeye karar veriyorsun.

Hedeflerine ulaşmak için sınırlarını çok net çizecek, seni yavaşlatan her türlü duygusal engeli mantığın gücüyle aşacaksın. Kendi ayakların üzerinde dimdik durduğunda, insanların sana duyduğu saygının ve hayranlığın nasıl arttığına şahit olmak öz güvenini arşa çıkaracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bugün ilişkinde duygusal krizler yaratmak yerine, somut gelecek planları ve bütçe üzerine rasyonel kararlar alıyorsun. Sağlam adımlar sevgini koruyacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni yoran romantik dramalardan uzaklaşıyorsun. Statü sahibi, sözünün eri ve sana hayat tecrübesiyle güven verecek olgun bir karaktere doğru sarsılmaz bir çekim duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…