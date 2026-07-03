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Yengeç Burcu right-white
4 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 4 Temmuz Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde bir araya gelen Mars ve Uranüs, içindeki o duygusal, anaç ve kırılgan yapıyı çelik gibi bir iradeyle değiştiriyor. Hafta sonu boyunca başkalarının dertlerini dinlemek veya ev içinde fedakarlık yapmak yerine, sadece kendi kariyer hedeflerine, statüne ve somut planlarına odaklanacaksın. Duygusallığı bir kenara bırakıp hayatını bir CEO gibi yönetmeye karar veriyorsun.

Hedeflerine ulaşmak için sınırlarını çok net çizecek, seni yavaşlatan her türlü duygusal engeli mantığın gücüyle aşacaksın. Kendi ayakların üzerinde dimdik durduğunda, insanların sana duyduğu saygının ve hayranlığın nasıl arttığına şahit olmak öz güvenini arşa çıkaracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bugün ilişkinde duygusal krizler yaratmak yerine, somut gelecek planları ve bütçe üzerine rasyonel kararlar alıyorsun. Sağlam adımlar sevgini koruyacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni yoran romantik dramalardan uzaklaşıyorsun. Statü sahibi, sözünün eri ve sana hayat tecrübesiyle güven verecek olgun bir karaktere doğru sarsılmaz bir çekim duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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