Sevgili Yengeç, Ay'ın Balık burcundaki uyumlu açıları pazar gününe şifa dağıtırken, sen her zamanki o duygusal, korumacı ve fedakar yapını çelik gibi bir iradeyle değiştiriyorsun. Ailenin veya sevdiklerinin sürekli senin şefkatinden beslenmesine son vererek; hayatını, bütçeni ve planlarını her zamankinden net, mantıklı ve tavizsiz bir şekilde yönetme kararı alıyorsun.

Başkalarının yüklerini taşımayı reddedip sadece kendi başarılarına odaklandığında, omuzlarındaki ağırlığın uçup gittiğini hissedeceksin. Mantıklı kararlar alarak, kendi ayakların üzerinde ne kadar güçlü durabildiğini çevrendeki herkese ispatlıyorsun. Ay'ın Güneş ile kurduğu bu üçgen açı, içsel otoriteni dış dünyaya kusursuzca yansıtmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, bugün ilişkinde duygusal krizler yaratmak yerine, somut gelecek planları ve bütçe üzerine rasyonel kararlar alıyorsun. Sağlam adımlar sevgini koruyacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni yoran romantik dramalardan uzaklaşıyorsun. Statü sahibi, sözünün eri ve sana hayat tecrübesiyle güven verecek olgun bir karaktere doğru sarsılmaz bir çekim duyacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...