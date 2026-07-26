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Yengeç Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz - 2 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 27 Temmuz'daki Ay Düğümü ekseninin değişimi, sahip olduklarına yaslanmak yerine paylaşmanın gücünü keşfetmeni istiyor. Güneş ve Jüpiter'in kazanç alanını büyütmesiyle gelirini ve öz değerini artıracak fırsatlar kapını çalıyor. Yönetici gezegenin Merkür de burcunda düz harekete geçtiği için kendini ifade etmen kolaylaşıyor, ancak Satürn'ün kariyer köşendeki geri hareketi, mesleki yönünü yeniden düşünmen için sana bir mola veriyor.

Maddi olarak ise bu hafta para evinin canlanması cebine olumlu yansıyor, uzun süredir beklediğin bir kazanç somutlaşabilir. Yalnız değerini yalnızca maddi ölçülerle tartma, kendine biçtiğin kıymet paranın ötesinde bir şey.

İlişkin varsa, Venüs'ün iletişim alanındaki etkisiyle partnerinle konuşmak, dertleşmek bu hafta ilişkine iyi geliyor, açık sözlülük aranızı yakınlaştırıyor. Fakat içine kapanıp hissettiklerini saklarsan, karşı taraf bunu mesafe olarak okuyabilir. Bekar Yengeçler yakın çevresinden, belki bir komşusu ya da bir tanıdığıyla sohbet ederken beklemediği bir yakınlık hissedebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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