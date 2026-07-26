Sevgili Yengeç, 27 Temmuz'daki Ay Düğümü ekseninin değişimi, sahip olduklarına yaslanmak yerine paylaşmanın gücünü keşfetmeni istiyor. Güneş ve Jüpiter'in kazanç alanını büyütmesiyle gelirini ve öz değerini artıracak fırsatlar kapını çalıyor. Yönetici gezegenin Merkür de burcunda düz harekete geçtiği için kendini ifade etmen kolaylaşıyor, ancak Satürn'ün kariyer köşendeki geri hareketi, mesleki yönünü yeniden düşünmen için sana bir mola veriyor.

Maddi olarak ise bu hafta para evinin canlanması cebine olumlu yansıyor, uzun süredir beklediğin bir kazanç somutlaşabilir. Yalnız değerini yalnızca maddi ölçülerle tartma, kendine biçtiğin kıymet paranın ötesinde bir şey.

İlişkin varsa, Venüs'ün iletişim alanındaki etkisiyle partnerinle konuşmak, dertleşmek bu hafta ilişkine iyi geliyor, açık sözlülük aranızı yakınlaştırıyor. Fakat içine kapanıp hissettiklerini saklarsan, karşı taraf bunu mesafe olarak okuyabilir. Bekar Yengeçler yakın çevresinden, belki bir komşusu ya da bir tanıdığıyla sohbet ederken beklemediği bir yakınlık hissedebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…