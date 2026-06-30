Sevgili Yengeç, bu Temmuz ayına doğrudan kendi kimliğini ve kişisel hedeflerini baştan aşağı yenileyerek adım atacaksın. 14 Temmuz tarihinde kendi burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, dış görünüşünde değişiklikler yapman, yepyeni bir imaj belirlemen veya hayatının direksiyonunu tamamen kendi eline alman için sana taze bir başlangıç sunacak. Bu süreçte başkalarının beklentilerini bir kenara bırakırken, kendi isteklerini ilk sıraya koymanın getirdiği o derin öz güveni yaşayacaksın.

Ayın ilerleyen günlerinde kişisel sınırlarını net bir şekilde çizdikten sonra, dikkatini tamamen yeteneklerine ve sahip olduğun maddi değerlere çevireceksin. Bütçeni yeniden planlayacak, gereksiz harcamalarını kısacak ve kendi potansiyelini kazanca dönüştürmenin yollarını arayacaksın. Yeni bir beceri edinecek veya mevcut yeteneklerini parlatacaksın. Bu ay kendine yapacağın yatırımlar, öz değer duyguna büyük bir katkı sağlayacak.

Peki ya aşk? Ayın son günlerinde tutku ve derin paylaşımlar alanında oldukça yoğun bir döneme gireceksin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte finansal sırlarını paylaşacak, birbirinize ruhsal anlamda çok daha güçlü bağlarla kenetleneceksiniz. Bekar bir Yengeç isen, bir kriz anında veya derin psikolojik sohbetler sırasında tanışacağın gizemli biriyle aranda çok hızlı bir çekim başlayacak. Ketum yapısıyla dikkatini çeken bu kişiyle yaşayacağın derin anlar, kalbinde dönüştürücü bir heyecan yaratacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…