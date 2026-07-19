Sevgili Yengeç, Jüpiter-Neptün üçgeni bugün iş hayatında zorlandığın bir konuya alışılmadık bir çözüm getiriyor; akla değil, hissine kulak verdiğinde çıkış yolunu buluyorsun. Kimsenin düşünmediği bir öneri senden gelebilir.

Maddi konularda sezgin bugün sana rehberlik ediyor; bir teklife içinden 'olmaz' diyorsan, o hissin arkasında bir sebep var. Rakamlar cazip görünse de içindeki tereddüdü küçümseme.

Aşk hayatında hislerin sözlerden daha net konuşuyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin bugün söylemediği ama hissettirdiği bir şeyi yakalayacaksın; onu görmezden gelme. Bekar bir Yengeç burcu isen, biriyle aranda kurulan sessiz bir uyum, mantıklı hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymadan seni çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…