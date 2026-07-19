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Yengeç Burcu right-white
20 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 20 Temmuz Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Jüpiter-Neptün üçgeni bugün iş hayatında zorlandığın bir konuya alışılmadık bir çözüm getiriyor; akla değil, hissine kulak verdiğinde çıkış yolunu buluyorsun. Kimsenin düşünmediği bir öneri senden gelebilir.

Maddi konularda sezgin bugün sana rehberlik ediyor; bir teklife içinden 'olmaz' diyorsan, o hissin arkasında bir sebep var. Rakamlar cazip görünse de içindeki tereddüdü küçümseme.

Aşk hayatında hislerin sözlerden daha net konuşuyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin bugün söylemediği ama hissettirdiği bir şeyi yakalayacaksın; onu görmezden gelme. Bekar bir Yengeç burcu isen, biriyle aranda kurulan sessiz bir uyum, mantıklı hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymadan seni çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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