Sevgili Yengeç, Güneş'in senin burcuna geçmesiyle birlikte spot ışıkları tamamen üzerine dönüyor ve kendi sınırlarını çizme, liderliği ele alma isteğin artıyor. İş hayatında retro Merkür'ün de etkisiyle geçmişte ertelediğin fikirleri sahneye taşımak için güçlü bir motivasyon hissedebilirsin, ancak Satürn'ün karşı açısı üstlerinden onay alma sürecini biraz yavaşlatabilir. Acele etmek yerine adımlarını sağlamlaştırmalı, profesyonel vizyonunu çevrene kabul ettirirken sabırlı bir duruş sergilemelisin.

Maddi olarak ise bireysel harcamalarını mercek altına alacağın ve lüks tüketimine geçici bir kısıtlama getireceğin bir gündesin. Geleceğini sağlama alma arzun yüksek olduğu için, bugün cüzdanını açarken iki kez düşünmek isteyebilir, gereksiz yatırımlardan kaçınabilirsin. Bütçeni tamamen kendi kontrolün altında tutmak bu süreçte seni rahatlatacaktır.

İlişkisi olan bir Yengeç isen partnerinle aranda 'ben' ve 'biz' dengesini kurmak bugün her zamankinden daha önemli hale gelebilir; kendi isteklerini ön plana çıkarırken karşı tarafın sınırlarına da saygı duymayı öğrenmen gerekebilir. Bekar bir Yengeç isen aurunun oldukça parladığı, göz önünde olduğun bir dönemdesin. Ancak içsel dünyanda korumacı tavrın yüksek olduğu için, sana yaklaşmak isteyen kişilere karşı hemen duvar örmek yerine onları tanımak için kendine biraz zaman tanımalısın.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…