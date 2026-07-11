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Yengeç Burcu right-white
12 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 12 Temmuz Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, uzun süredir gözünün önünde duran ama fark etmediğin bir ayrıntıyı görünür kılabilir. Gün içinde yapılan sıradan bir konuşma, duyduğun tek bir cümle ya da okuduğun kısa bir mesaj bakış açını değiştirebilir. Bugün acele karar vermek yerine gözlem yapmak sana daha fazla şey kazandıracak.

Kariyer hayatında daha önce önemsemediğin bir öneri yeniden gündeme gelebilir. Bir çalışma arkadaşının haftalar önce sunduğu fikir bugün uygulanabilir görünebilir ya da yarım bıraktığın bir proje yeniden değer kazanabilir. Bazen başarı yeni bir fikir bulmakta değil, doğru fikri doğru zamanda değerlendirmektedir.

Maddi konularda evraklar ve resmi işlemler öne çıkıyor. Fark etmediğin bir indirim hakkı, eksik tamamlanan bir işlem ya da zamanında yapılacak küçük bir başvuru bütçene olumlu yansıyabilir.

Aşk hayatında ise sessizlikler konuşmalardan daha anlamlı olabilir. İlişkisi olan Yengeç burçları, partnerlerinin söylemeden yaptıkları küçük davranışlara farklı gözle bakabilir. Bekar Yengeç burçları ise kendilerine sürekli yazan biri yerine uzun zamandır uzaktan takip eden birinin ilgisini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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