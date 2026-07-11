Sevgili Yengeç, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, uzun süredir gözünün önünde duran ama fark etmediğin bir ayrıntıyı görünür kılabilir. Gün içinde yapılan sıradan bir konuşma, duyduğun tek bir cümle ya da okuduğun kısa bir mesaj bakış açını değiştirebilir. Bugün acele karar vermek yerine gözlem yapmak sana daha fazla şey kazandıracak.

Kariyer hayatında daha önce önemsemediğin bir öneri yeniden gündeme gelebilir. Bir çalışma arkadaşının haftalar önce sunduğu fikir bugün uygulanabilir görünebilir ya da yarım bıraktığın bir proje yeniden değer kazanabilir. Bazen başarı yeni bir fikir bulmakta değil, doğru fikri doğru zamanda değerlendirmektedir.

Maddi konularda evraklar ve resmi işlemler öne çıkıyor. Fark etmediğin bir indirim hakkı, eksik tamamlanan bir işlem ya da zamanında yapılacak küçük bir başvuru bütçene olumlu yansıyabilir.

Aşk hayatında ise sessizlikler konuşmalardan daha anlamlı olabilir. İlişkisi olan Yengeç burçları, partnerlerinin söylemeden yaptıkları küçük davranışlara farklı gözle bakabilir. Bekar Yengeç burçları ise kendilerine sürekli yazan biri yerine uzun zamandır uzaktan takip eden birinin ilgisini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…