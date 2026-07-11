Sevgili Yengeç, 12 Temmuz’da Neptün retrosu duyguları daha görünür hale getirirken, Venüs küçük jestlerin değerini artırıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinin yoğunluğu nedeniyle iptal ettiği bir plan seni üzebilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yapacağı küçük bir sürpriz bütün havayı değiştirebilir.

Bekar bir Yengeç burcuysan, katıldığın kısa bir aile buluşması ya da arkadaş ortamında biriyle beklenmedik bir yakınlık kurabilirsin. İlk sohbetin doğal akışı seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…